Госдума рассмотрит кандидатуры новых министров

Кандидатуры накануне предложило правительство, и теперь - слово за депутатами

Важный день для российской политики. Во вторник Госдума рассмотрит вопрос об утверждении вице-премьера и министров - впервые по новой процедуре, прописанной в поправках к Конституции.

Сегодняшний день на Охотном ряду многие называют если не "историческим", то уж точно "знаковым". Всего четыре дня назад вступил в силу новый закон "О Правительстве" и вот сегодня впервые в истории современного российского парламентаризма депутатам предстоит именно утвердить кандидатуры сразу пятерых министров и одного вице-премьера.

"Скрупулёзное" и "публичное" - так охарактеризовал обсуждение спикер думы Вячеслав Володин. Накануне кандидаты уже прошли своеобразное собеседование - ответили на вопросы депутатов и заручились поддержкой профильных комитетов. Также прошли встречи потенциальных министров и зампреда с думскими фракциями. Продлились они до позднего вечера. Последней с кандидатами общается фракция "Справедливая Россия". Основная интрига, ожидаемо, развернётся во время пленарного заседания. Оно назначено на полдень по московскому времени. Кандидатам предстоит выступить перед парламентом.

Голосование будет персональным по каждому министерскому портфелю. Госдума, согласно закону, может как утвердить, так и отклонить внесенные премьером кандидатуры. О них подробнее. В структуре правительства вводится пост еще одного – 10-го вице-премьера. Повысить предлагается теперь уже бывшего главу Минэнерго Александра Новака. На вакантную должность министра энергетики претендует Николай Шульгинов, возглавляющий "Русгидро". Ирека Файзуллина предлагают назначить главой Минстроя. Сейчас он первый заместитель в этом ведомстве.

Новым министром транспорта может стать глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Кандидатуры Александра Козлова и Алексея Чекункова премьером внесены на должности министра природных ресурсов и экологии и главы ведомства по развитию Дальнего Востока и Арктики соответственно. После утверждения парламентариями, кандидатов на должности назначает президент.

Новый порядок формирования правительства, напомним, закреплен в Конституции и поддержан большинством граждан в ходе общероссийского голосования. Принятые, а сегодня можно сказать уже и "реализуемые", поправки призваны укрепить роль российского парламента и, конечно, повышают степень ответственности депутатов перед своими избирателями.

День сегодня у парламентариев насыщенный. Во втором - основном чтении - предстоит рассмотреть вопрос о повышении налога на доходы физических лиц до 15%. Затронет это, правда, только тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Полученные от этого деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями и это, напомним, тоже президентская инициатива.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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