ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

12:01
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Празднику уже почти 60 лет

Честь, мужество и истинный патриотизм. Страна поздравляет тех, кто твердо стоит на страже порядка и оберегает жителей российских городов. Сегодня - День полиции.

Праздник отмечается уже почти 60 лет, а история службы уходит к петровским временам. И все эти годы сотрудники полиции, зачастую рискуя собственной жизнью, делают все, чтобы граждане жили в стабильном и безопасном мире. Слова благодарности и самые теплые пожелания сотрудникам и ветеранам органов выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул - полиция решительно и бесстрашно борется с преступностью во всех ее проявлениях, передает "ТВ Центр".

"Прошу вас и впредь действовать решительно и принципиально в интересах наших граждан и всей страны. И, конечно же, важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы – а МВД является её ключевым звеном – остаётся максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей. Их мнение, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел. Хочу пожелать вам новых значимых достижений, успехов в службе, взаимопонимания и любви в семьях, надёжной поддержки со стороны родных и близких. Ещё раз поздравляю с профессиональным праздником!" – отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.