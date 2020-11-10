Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Празднику уже почти 60 лет

Честь, мужество и истинный патриотизм. Страна поздравляет тех, кто твердо стоит на страже порядка и оберегает жителей российских городов. Сегодня - День полиции.

Праздник отмечается уже почти 60 лет, а история службы уходит к петровским временам. И все эти годы сотрудники полиции, зачастую рискуя собственной жизнью, делают все, чтобы граждане жили в стабильном и безопасном мире. Слова благодарности и самые теплые пожелания сотрудникам и ветеранам органов выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул - полиция решительно и бесстрашно борется с преступностью во всех ее проявлениях, передает "ТВ Центр".

"Прошу вас и впредь действовать решительно и принципиально в интересах наших граждан и всей страны. И, конечно же, важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы – а МВД является её ключевым звеном – остаётся максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей. Их мнение, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел. Хочу пожелать вам новых значимых достижений, успехов в службе, взаимопонимания и любви в семьях, надёжной поддержки со стороны родных и близких. Ещё раз поздравляю с профессиональным праздником!" – отметил Путин.

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