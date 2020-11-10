Собянин отметил слаженную работу полиции во время пандемии

Мэр поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Героизм, мужество и слаженную работу полиции в особых условиях, вызванных пандемией коронавируса, отметил и мэр столицы Сергей Собянин.

"В сложнейших условиях пандемии московская полиция не только обеспечила безопасность граждан, но и добилась серьезного снижения уровня преступности на улицах нашего города. И сверх того сотрудники полиции выполняют множество других задач по предотвращению распространения заболевания. Рискуя своим здоровьем, вы защищаете жизнь и здоровье москвичей. Граждане видят и ценят ваш труд. Вами гордятся ваши родители и дети. От имени москвичей, от себя лично говорю вам искренние слова благодарности. С праздником, друзья!" - заявил Собянин.

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