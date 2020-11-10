ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин отметил слаженную работу полиции во время пандемии

12:04
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Мэр поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Героизм, мужество и слаженную работу полиции в особых условиях, вызванных пандемией коронавируса, отметил и мэр столицы Сергей Собянин.

"В сложнейших условиях пандемии московская полиция не только обеспечила безопасность граждан, но и добилась серьезного снижения уровня преступности на улицах нашего города. И сверх того сотрудники полиции выполняют множество других задач по предотвращению распространения заболевания. Рискуя своим здоровьем, вы защищаете жизнь и здоровье москвичей. Граждане видят и ценят ваш труд. Вами гордятся ваши родители и дети. От имени москвичей, от себя лично говорю вам искренние слова благодарности. С праздником, друзья!" - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники туристической полиции проверяют документы у прохожих
Сотрудники туристической полиции проверяют документы у прохожих
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.