Байден сосредоточится на борьбе с коронавирусом

Он призывает носить маски

На борьбе с пандемией намерен сосредоточить свои усилия Джо Байден, уже уверенный в победе на президентских выборах. В обращении к избирателям он призвал всех брать с него пример и носить маски, передает "ТВ Центр".

Однако официальных результатов до сих пор нет. А лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл уже заявил, что не готов признать Байдена избранным президентом.

Серию громких разоблачений о фальсификациях на выборах обещает представить и действующий глава государства. Дональд Трамп сообщил о своём намерении обратиться в суды. И поспешил осуществить важную кадровую перестановку, уволив министра обороны. На должность главы Пентагона вместо Марка Эспера назначен глава контртеррористического центра Кристофер Миллер.

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