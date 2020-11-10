На сайте "Роскосмоса" появился музыкальный раздел с песнями Рогозина

Глава госкорпорации пишет тексты

На сайте "Роскосмоса" появился новый раздел, посвященный песням о космонавтике. В нем присутствуют треки, стихи для которых написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В разделе "Песни о космосе" можно не только послушать песни онлайн, то также скачать их или посмотреть клипы. Среди авторов: Дмитрий Рогозин, его супруга Татьяна и многие другие.

Исполнителями стали известные артисты, в том числе Николай Расторгуев, Денис Майданов и Александр Маршал.

В прошлом году песни Рогозина на День космонавтики были исполнены в Кремлевском дворце, а летом 2020 года гендиректор "Роскосмоса" написал стихи для кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.

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