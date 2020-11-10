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На сайте "Роскосмоса" появился музыкальный раздел с песнями Рогозина

10:13
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Глава госкорпорации пишет тексты

На сайте "Роскосмоса" появился новый раздел, посвященный песням о космонавтике. В нем присутствуют треки, стихи для которых написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
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В разделе "Песни о космосе" можно не только послушать песни онлайн, то также скачать их или посмотреть клипы. Среди авторов: Дмитрий Рогозин, его супруга Татьяна и многие другие.

Исполнителями стали известные артисты, в том числе Николай Расторгуев, Денис Майданов и Александр Маршал.

В прошлом году песни Рогозина на День космонавтики были исполнены в Кремлевском дворце, а летом 2020 года гендиректор "Роскосмоса" написал стихи для кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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СССР. 28 сентября 1987 г. Космонавты Ю. Романенко и А. Викторенко.
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