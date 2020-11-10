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В России за сутки выявили 20977 заболевших COVID-19

11:15
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Вылечились 15600 пациентов

В России за сутки коронавирус подтвержден еще у 20977 человек. Днем ранее было выявлено 21798 случаев.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5902 случаев.  Это почти на тысячу меньше, чем накануне (6897 случаев). В Подмосковье заболели еще 685 человек.

Вылечились от коронавируса 15600 пациентов, в том числе в Москве – 3663. Скончались 368 заразившихся, из них 68 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1817109 случаев заражения коронавирусом. Скончался 31161 человек. Выздоровел 1350741 пациент.

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