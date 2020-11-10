Россияне скупили все туры в Сочи на новогодние праздники

На популярный курорт отправятся более половины всех туристов

Большинство российских туристов на период новогодних каникул выбирают курорты Сочи. Уже сейчас многие отели остановили продажи на праздничные дни. Пик спроса на номера в гостиницах Центрального Сочи, Адлера и Красной Поляны приходится на период с 26 декабря по 10 января.

Представители туристического бизнеса говорят, что горнолыжный курорт Сочи стал в 2,5 раза популярнее, чем год назад. Причина в том, что туда намерены приехать туристы, лишенные поездок в Европу — так что к 20 ноября в Красной Поляне уже не находится места.

Как пишет издание Российского союза туриндустрии Rata News, помимо горнолыжного отдыха востребованы отели с бассейнами и собственными спа-центрами. Большой спрос также на санатории и прибрежные отели. В целом, по подсчетам издания, курорты Сочи на новогодние каникулы примут более половины всех туристов, путешествующих внутри страны.

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