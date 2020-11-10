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77% россиян хотят работать под руководством мужчины

10:22
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Это показал опрос о гендерных различиях на рынке труда

77% участников опроса IFORS Researсh предпочли бы работать под руководством мужчины. По их мнению, женщины-начальницы более эмоциональны, поэтому с ними тяжелее общаться.
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При этом 60% считают, что мужчины и женщины одинаково эффективны на работе. 

По мнению опрошенных, гендерные различия имеют значение при устройстве на работу (75%) и повышении в должности (67%). 

72% участников опроса сказали, что мужчины зарабатывают больше женщин, даже занимая аналогичные должности внутри одной компании. 

52% респондентов смогли перечислить барьеры, которые мешают женщинам построить успешную карьеру. Речь идет об уходе в декрет (23%), о сложностях совмещения работы с личной жизнью (22%) и существовании сфер работы, куда традиционно почти не пускают женщин (19%). 

В опросе участвовала 1 тысяча офисных работников по всей стране, передает ТАСС

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