77% россиян хотят работать под руководством мужчины

Это показал опрос о гендерных различиях на рынке труда

77% участников опроса IFORS Researсh предпочли бы работать под руководством мужчины. По их мнению, женщины-начальницы более эмоциональны, поэтому с ними тяжелее общаться.

При этом 60% считают, что мужчины и женщины одинаково эффективны на работе.

По мнению опрошенных, гендерные различия имеют значение при устройстве на работу (75%) и повышении в должности (67%).

72% участников опроса сказали, что мужчины зарабатывают больше женщин, даже занимая аналогичные должности внутри одной компании.

52% респондентов смогли перечислить барьеры, которые мешают женщинам построить успешную карьеру. Речь идет об уходе в декрет (23%), о сложностях совмещения работы с личной жизнью (22%) и существовании сфер работы, куда традиционно почти не пускают женщин (19%).

В опросе участвовала 1 тысяча офисных работников по всей стране, передает ТАСС.

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