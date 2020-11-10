Пожилая пара стала миллионерами благодаря игрушкам соседа

Богатство неожиданно свалилось на пару в виде старого хлама

Пожилые супруги из Великобритании стали миллионерами после того, как продали "мусор" соседа. После своей смерти мужчина завещал им всё имущество, включая уникальную коллекцию Star Wars.

Пенсионеры уже собирались выбросить комиксы и сувенирные игрушки, но их вовремя остановил сын. Молодой человек вовремя обратил внимание на коллекцию и предположил, что на аукционе за нее можно выручить целое состояние. Он же и занялся продажей.

Самой дорогой оказалась фигурка Джавы, закутанного в плащ существа с планеты Татуин. Покупатель заплатил за нее более 20 тысяч долларов, что в переводе на российскую валюту составляет более полутора миллионов рублей. Считается, что таких статуэток всего восемь в мире, передает РЕН ТВ.

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