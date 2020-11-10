Оппозиция в Армении потребовала расторгнуть соглашение о прекращении огня

Депутатов призвали срочно заняться "дератификацией"

Депутатов парламента Армении от блока премьера Никола Пашиняна призвали до полудня явиться на работу. Как заявил командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян, парламентарии должны "цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху".

Ранее представители парламента сообщили, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания, на котором планируется отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху. Однако обеспечить кворум пока не удается – не хватает более двух десятков голосов, передает Sputnik Армения

Командир добровольческого отряда, потребовав явки депутатов на рабочие места, гарантировал им безопасность. В противном случае он обещал найти всех и призвать к ответственности – "даже если они убегут в Африку".

Президент России Владимир Путин 9 ноября сообщил о подписании совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение подразумевает размещение в зоне конфликта российских миротворцев. Премьер Армении позже пояснил, что на подписании соглашения настаивала армия – так как ресурсы для ведения войны исчерпаны.

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