В Ливане вводят повторный локдаун из-за ситуации с COVID-19 до декабря

Темпы распространения вируса растут

10 ноября Высший совет обороны Ливана намерен принять решение о введении в стране полного локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать с 14 по 30 ноября.

Недавно исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан призвал усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что в государственных больницах закончились места в реанимационных отделениях.

"Понятно, что граждане сталкиваются сейчас с большими экономическими и социальными трудностями, но нам лучше закрыть страну на две недели в ноябре, чем вводить локдаун на весь декабрь", - заявил Хамад Хасан.

Глава Минздрава попросил министерство обороны снабдить продовольствием на две недели тех граждан, кто больше всего в этом нуждается.

"Локдаун должен быть успешным, чтобы выиграть битву со второй волной коронавируса", - отметил Хасан, добавив, что полиция и армейские патрули будут следить за соблюдением ограничений на перемещение в стране.

Напомним, что с марта по май Ливан был закрыт от внешнего мира. По данным телеканала LBCI, в этот раз власти не хотят прерывать воздушное сообщение.

При этом 1 ноября в стране начал действовать комендантский час - с 21:00 (22:00 мск) до 05:00 (06:00 мск). 115 городов и поселков оказались изолированы, поскольку там ввели режим чрезвычайного санитарного положения.

За последние сутки в Ливане заболели 1 119 граждан, девять человек умерли. С февраля в стране заболели 95 355 человек, 723 умерли от коронавируса.

Накануне ВОЗ заявила о рекордном суточном росте числа инфицированных - 677 тысяч человек. 50,5 миллиона по всему миру заразились коронавирусом. Темпы распространения вируса растут, отметили в ВОЗ. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"