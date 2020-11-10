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В Ливане вводят повторный локдаун из-за ситуации с COVID-19 до декабря

11:04
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Темпы распространения вируса растут

10 ноября Высший совет обороны Ливана намерен принять решение о введении в стране полного локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать с 14 по 30 ноября. 
В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Недавно исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан призвал усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что в государственных больницах закончились места в реанимационных отделениях.

"Понятно, что граждане сталкиваются сейчас с большими экономическими и социальными трудностями, но нам лучше закрыть страну на две недели в ноябре, чем вводить локдаун на весь декабрь", - заявил Хамад Хасан. 

Глава Минздрава попросил министерство обороны снабдить продовольствием на две недели тех граждан, кто больше всего в этом нуждается. 

"Локдаун должен быть успешным, чтобы выиграть битву со второй волной коронавируса", - отметил Хасан, добавив, что полиция и армейские патрули будут следить за соблюдением ограничений на перемещение в стране. 

Напомним, что с марта по май Ливан был закрыт от внешнего мира. По данным телеканала LBCI, в этот раз власти не хотят прерывать воздушное сообщение.  

При этом 1 ноября в стране начал действовать комендантский час - с 21:00 (22:00 мск) до 05:00 (06:00 мск). 115 городов и поселков оказались изолированы, поскольку там ввели режим чрезвычайного санитарного положения. 

За последние сутки в Ливане заболели 1 119 граждан, девять человек умерли. С февраля в стране заболели 95 355 человек, 723 умерли от коронавируса. 

Накануне ВОЗ заявила о рекордном суточном росте числа инфицированных - 677 тысяч человек. 50,5 миллиона по всему миру заразились коронавирусом. Темпы распространения вируса растут, отметили в ВОЗ. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.

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