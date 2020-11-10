Джонни Деппу заплатят за фильм, в котором он не снялся

Актер получит несколько миллионов долларов

Джонни Деппу достанется весь многомилионный гонорар за третью часть кинофраншизы о "Фантастических тварях", в которой он так и не снялся.

Студия Warner Bros. решила расторгнуть контракт с актером. К тому моменту Депп успел сняться только в одной сцене фильма, передает The Hollywood Reporter. Согласно договоренности, студия обязана выплатить артисту весь гонорар, даже если фильм не будет снят или на роль Деппа будет выбран другой актер.

Ранее студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьем фильме о "Фантастических тварях". Причиной тому стало решение суда признать доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на бывшую супругу Эмбер Херд.

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