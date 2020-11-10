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Джонни Деппу заплатят за фильм, в котором он не снялся

11:17
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Актер получит несколько миллионов долларов

Джонни Деппу достанется весь многомилионный гонорар за третью часть кинофраншизы о "Фантастических тварях", в которой он так и не снялся.
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Студия Warner Bros. решила расторгнуть контракт с актером. К тому моменту Депп успел сняться только в одной сцене фильма, передает The Hollywood Reporter. Согласно договоренности, студия обязана выплатить артисту весь гонорар, даже если фильм не будет снят или на роль Деппа будет выбран другой актер.

Ранее студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьем фильме о "Фантастических тварях". Причиной тому стало решение суда признать доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на бывшую супругу Эмбер Херд.

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