"Локдаун" стало словом года

Оно обошло даже слово "коронавирус"

Британский словарь английского языка объявил главное слово 2020 года. Им стало слово "локдаун" (lockdown), сообщается на сайте словаря. Оно обозначает режим изоляции, попеременно вводимый во многих странах мира из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Локдаун — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, — назван словом 2020 года", - сказано в сообщении.

Эксперты объяснили, что их выбор пал именно на "локдаун", поскольку в 2020 году это понятие "объединило миллиарды людей во всём мире". За год оно употреблялось свыше 250 тысяч раз, тогда как в прошлом году – лишь 4 тысячи раз.

Среди претендентов на слово года были "коронавирус", "дистанцирование", "принудительный неоплачиваемый отпуск" (furlough), "работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества" (key worker), "тиктокер" и глагол "самоизолироваться".

Год назад словом года стало выражение "климатическая забастовка", получившее популярность благодаря деятельности шведской экоактивистки Греты Тунберг.

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