ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шепелев рассказал, как ежедневно выпивал бутылку вина

11:40
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Бывало и такое

Телеведущий Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание. Оказывается, некоторое время назад у него были проблемы с алкоголем. 
"Мечты сбываются": Шепелев решил поменять место жительства

10 ноября Шепелев опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своих утренних ритуалах. Здесь все просто. После пробуждения он выпивает стакан воды и идет будить сына в школу. 

Раньше было не так. Одно время, например, Дмитрий Шепелев вставал в 6 утра, пил теплый чай с медом, пробегал 10 километров, занимался физкультурой и съедал углеводный завтрак. "Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина", - написал шоумен. 

Ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев и его гражданская жена Екатерина Тулупова подыскивают себе новое жилье в Москве. По словам телеведущего, поиски порой бывают изматывающими. 

Напомним, что Шепелев воспитывает сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочка от предыдущих отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.