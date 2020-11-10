Шепелев рассказал, как ежедневно выпивал бутылку вина

Бывало и такое

Телеведущий Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание. Оказывается, некоторое время назад у него были проблемы с алкоголем.

10 ноября Шепелев опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своих утренних ритуалах. Здесь все просто. После пробуждения он выпивает стакан воды и идет будить сына в школу.

Раньше было не так. Одно время, например, Дмитрий Шепелев вставал в 6 утра, пил теплый чай с медом, пробегал 10 километров, занимался физкультурой и съедал углеводный завтрак. "Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина", - написал шоумен.

Ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев и его гражданская жена Екатерина Тулупова подыскивают себе новое жилье в Москве. По словам телеведущего, поиски порой бывают изматывающими.

Напомним, что Шепелев воспитывает сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочка от предыдущих отношений.

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