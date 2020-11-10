Врач развенчал миф о водных процедурах при высокой температуре

Мыться полезно

Принимать душ пациентам с высокой температурой не только не опасно – но, напротив, полезно. Вода смывает пот, открываются поры, кожа "начинает дышать", объяснил главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Мясников в эфире телеканал "Россия 1" прокомментировал распространенное мнение - если температура выше 37 градусов и есть симптомы простуды или недомогания, то надо отказаться от водных процедур.

"Люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно", — подчеркнул Мясников.

Врач признал, что если температура очень высокая – под 40 градусов - то пациенту трудно стоять на ногах. В таком случае врач советует обтирать тело влажной тряпкой. По словам врача, это принесет облегчение, вреда не будет.

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