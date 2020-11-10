В Карабахе разместят только российских миротворцев

Ранее президент России объявил о полном прекращении военных действий в зоне конфликта

Дальнейшие шаги по обеспечению мира в Нагорном Карабахе обсудили во вторник министры иностранных дел России и Турции. Как сообщают в нашем МИД, Анкара поддержала соглашение, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России.

При этом на Смоленской площади опровергли сообщения о том, что в Карабахе будут якобы размещены и турецкие миротворцы. Соблюдение международных договорённостей будут обеспечивать только российские военные.

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