Дочь Ларисы Долиной раскрыла один из комплексов певицы

Певица недовольна своей внешностью

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в Сети рассказала поклонникам певицы о главном комплексе. мамы Оказалось, что знаменитая исполнительница стесняется своего "некрасивого" профиля и боится осуждения.

"Моя абофь, которая недавно совсем была уверенна в том, что у нее некрасивый профиль", - заявила дочь артистки в подписи к фотографии Долиной.

Поклонники звезды поддержали певицу в комментариях и похвалили ее внешность. "Если это некрасивый профиль, то я вообще больше ничего не понимаю", "Красивый профиль красивой женщины и певицы", "Вааааау, как же прекрасна наша Лариса Александровна", "Всегда считала Ларису Александровна безумно красивой и харизматичной!" - написали подписчики.

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