ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Ларисы Долиной раскрыла один из комплексов певицы

12:30
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Певица недовольна своей внешностью

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в Сети рассказала поклонникам певицы о главном комплексе. мамы Оказалось, что знаменитая исполнительница стесняется своего "некрасивого" профиля и боится осуждения.

Шепелев рассказал, как ежедневно выпивал бутылку вина
Пригожин поддержал Пугачеву в бойкоте Бузовой

"Моя абофь, которая недавно совсем была уверенна в том, что у нее некрасивый профиль", - заявила дочь артистки в подписи к фотографии Долиной.

Поклонники звезды поддержали певицу в комментариях и похвалили ее внешность. "Если это некрасивый профиль, то я вообще больше ничего не понимаю", "Красивый профиль красивой женщины и певицы", "Вааааау, как же прекрасна наша Лариса Александровна", "Всегда считала Ларису Александровна безумно красивой и харизматичной!" - написали подписчики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.