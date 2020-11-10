Умер знаменитый тренер фигуристов Игорь Москвин

Наставник скончался на 92 году жизни

Знаменитый тренер советских и российских фигуристов Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича", - говорится в сообщении.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию был наставником таких спортсменов, как Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин. Москвин был знаменосцем олимпийской команды СССР на церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр 1964 года.

В пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией церемония прощания с Игорем Москвиным проводиться не будет.

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