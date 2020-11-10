Названы два продукта для эффективной борьбы с COVID-19

Их нужно употреблять вместе

Международная группа ученых установила, что употребление меда в сочетании с черным тмином помогает пациентам с коронавирусом.

Специалисты провели эксперимент с участием людей, которые в средней и тяжелой форме болели COVID-19. Одной группе испытуемых ежедневно давали плацебо, а другой - один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса.

Пациенты, которые получали мед с тмином, выздоравливали в среднем на четыре дня раньше, чем испытуемые, довольствовавшиеся плацебо. "Прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на 3 и 7 дней при умеренной и тяжелой форме соответственно", - пишет РИА Новости со ссылкой на medRxiv.

По словам ученых, употреблять мед с тмином можно в комплексе с другими методами лечения коронавирусной инфекции.

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