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Кремль опубликовал текст заявления по Нагорному Карабаху

12:10
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Боевые действия остановлены в полночь 10 ноября

На сайте Кремля опубликовано заявление лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху. Москва выступила посредников в урегулировании конфликта.

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Согласно документу, перемирие в регионе начало действовать с полуночи 10 ноября. В Нагорной Карабах вводится российский миротворческий контингент. Он будет действовать в течение пяти лет с возможностью продления мандата, если ни одна из сторон не выступит против. Всего в регион направят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, до 20 ноября Армения должна вернуть Азербайджану Агдамский район. До 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район.

"Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении лидеров трех стран.

Стороны конфликта обязались обеспечить безопасность передвижения людей и грузов, а также разблокировать все экономические и транспортные связи в регионе.

Полный текст документа доступен на сайте Кремля.

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