Пистолет Джеймса Бонда выставлен на торги в Голливуде

Оружием "Агент 007" пользовался в первом фильме франшизы

Оружие супершпиона Джеймса Бонда – пистолет Walther PP, которым агент 007 пользовался в самом первом фильме – выставлен на торги. Аукцион состоится 3 декабря в Калифорнии. Кроме пистолета, с молотка уйдут около 600 знаменитых предметов из разных фильмов, начиная с 30-х годов и заканчивая последними новинками голливудского кинематографа.

Исполнивший роль Бонда актер Шон Коннери использовал пистолет Walther PP в фильме "Доктор Ноу", который вышел на экраны в 1962 году.

"Во время кинематографического дебюта Джеймса Бонда Коннери использует это оружие на протяжении всего фильма, он помог создать и обозначить образ персонажа, который появлялся в книгах, фильмах и других средствах массовой информации в течение последних почти шести десятилетий", - говорится в сообщении аукционного дома Julien's auctions.

В списке лотов аукциона также реквизит и костюмы из "Терминатора 2", "Криминального чтива" и франшизы "Назад в будущее". Кроме того, желающие смогут приобрести личные вещи икон кинематографа - Мэрилин Монро, Греты Гарбо и Элизабет Тейлор.

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