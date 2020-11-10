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Новак назвал ключевые задачи на посту вице-премьера

14:51
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Кандидат на высокий пост выступил перед депутатами

Сегодняшний день на Охотном ряду многие называют если не "историческим", то уж точно "знаковым". Всего четыре дня назад вступил в силу новый закон "О Правительстве", и вот сегодня впервые истории современного российского парламентаризма депутатам предстоит именно утвердить кандидатуры сразу пяти министров и одного вице-премьера.

Процедура эта новая, в регламенте не прописана. Поэтому между фракциями возникли разногласия по поводу очерёдности выступления, но довольно быстро удалось договориться. Новый порядок назначения министров закреплен в принятых конституционных поправках, которые на общероссийском голосовании поддержали большинство россиян.

Все интересующие вопросы депутаты могли задать кандидатам во время встречи с фракциями и профильными комитетами. Те, кстати, заручились их поддержкой, передает "ТВ Центр".

Во вторник потенциальные министры ограничились лишь выступлениями. Александр Новак - он может стать 10-м вице-премьером - среди приоритетов работы на новом месте назвал газификацию, развитие нефтехимической промышленности и водородной энергетики. Под его непосредственным руководством предстоит работать новому главе Минэнерго - на эту должность премьер Мишустин предложил назначить Николая Шульгинова, возглавляющего "Русгидро". Ирека Файзуллина предложено назначить главой Минстроя. Сейчас он первый заместитель в этом ведомстве. Новым министром транспорта может стать глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Кандидатуры Александра Козлова и Алексея Чекункова премьером внесены на должности министра природных ресурсов и экологии и главы ведомства по развитию Дальнего Востока и Арктики соответственно.

По каждой кандидатуре предстоит отдельное голосование. Однако даже после утверждения поздравлять кандидатов с назначением рано. Соответствующие указы еще предстоит подписать президенту.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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