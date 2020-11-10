Собянин открыл новое здание ОВД в районе Котловка

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10 ноября - в День сотрудников органов внутренних дел - в столичном районе Котловка Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции.

Трехэтажное строение возведено по индивидуальному проекту. Его площадь больше пяти тысяч квадратных метров - это в 10 раз больше предыдущего места расположения сотрудников.

В новом здании созданы комфортные условия для несения службы - дежурная часть, кабинеты, комнаты отдыха, спортзал и тир. Также благоустроена прилегающая территория. Правительство Москвы реализует программу улучшения материально-технической базы столичной полиции. За последние годы отремонтированы порядка 200 объектов и построено 18 современных зданий.

"Большое событие для районного отдела внутренних дел Котловки - сегодня новоселье. Я надеюсь, что это здание вам понравится. По сравнению с тем, что было, я думаю, что это раз в десять больше и здесь созданы все условия для нормальной работы", - приводит АГН "Москва" слова Собянина.

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