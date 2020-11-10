Реконструкцию стадиона "Москвич" завершат в 2022 году

Он расположен в Текстильщиках

Реконструкция стадиона "Москвич" в Текстильщиках завершится во втором квартале 2022 года. За это время база олимпийского резерва полностью преобразится. На ней можно будет не только тренироваться и устраивать спортивные мероприятия, но и проводить соревнования городского масштаба. Большие изменения ждут и освещение.

Элегантная четырехэтажная конструкция, выросшая на месте одного из старейших столичных стадионов, своим видом словно намекает: светлое будущее хозяевам арены - футбольной школе олимпийского резерва - обеспечено.

Стадион "Москвич" и одноименный культурный центр - последнее, что осталось от советского автогиганта АЗЛК. В 1961 году здесь был создан спортивный клуб "Москвич", где смогли заниматься не только рабочие завода, но и жители района Текстильщики. А в семидесятые годы построили стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, спортплощадками, Ледовым дворцом и Дворцом спорта.

Футбольное поле с поливом и обогревом, крытые трибуны для зрителей на 4 с лишним тысячи мест, огромное подтрибунное пространство с раздевалками для спортсменов, кафетериями и огромной стрелковой галереей на подземном уровне.

После ввода комплекса в работу он станет не только полноценной площадкой для подготовки профессиональных спортсменов, но и универсальным пространством для спортивно-массовых мероприятий и городских соревнований - по легкой атлетике и футболу.

По замыслу проектировщиков, обновленная трибуна стадиона своими очертаниями должна будет олицетворять олимпийские кольца. Даже сейчас уже видно, что каждый из секторов - это обособленное кольцо с отдельными входами.

А в финале реконструкции, когда полностью смонтированы будут ряды сидений, каждое из колец обретет ещё и собственный цвет - синий, красный, желтый, зеленый и черный.

Реконструкция стадиона "Москвич" - сейчас один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов столицы.

"У нас действительно ведется очень много объектов. Будет 29 объектов спортивного назначения: из них 2 футбольных поля, 14 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов и ряд довольно интересных объектов. Также у нас возводится ряд объектов в том числе за счет средств инвесторов", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Завершить реконструкцию стадиона "Москвич" планируют уже через два года. Спортсмены и жители юго-востока столицы смогут вернуться к тренировкам во втором квартале 2022 года.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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