Новые выделенные полосы заработают в Москве с 23 ноября

Водителей просят обращать внимание на новые знаки и не выезжать на выделенные полосы

С 23 ноября в Москве заработают новые выделенные полосы для городского транспорта. Их общая протяженность - почти семь с половиной километров, передает "ТВ Центр".

Спецполосы появятся сразу на 14 улицах. В их числе - Островитянова, Менделеевская, Рижская площадь, Осенний бульвар. Полный список можно посмотреть на официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта. Выбор не случаен. По этим дорогам проходят 105 маршрутов, которыми ежедневно пользуются 250 тысяч пассажиров. Но сейчас движение там часто бывает затруднено.

"Мы сделали новые выделенные полосы, чтобы городской транспорт не стоял в пробках, пассажиры меньше ожидали своего автобуса на остановках. В связи с этим мы просим водителей быть внимательнее, обращать внимание на дорожные знаки и не выезжать на выделенные полосы даже в выходные дни, ведь за это предусмотрен серьезный штраф", - сообщил заместитель руководителя Дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.

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