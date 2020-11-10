Церемония награждения премии "Золотая маска" прошла онлайн

Все номинанты вышли на связь

Во вторник в Москве завершился фестиваль "Золотая маска". Впервые церемония награждения прошла онлайн. На сцене театра Станиславского объявляли победителей, но из-за пандемии сам зрительный зал был пуст. Впрочем, он бы и не вместил столько желающих увидеть событие, которые театралы с нетерпением ждут каждый год.

Подготовка к церемонии награждения вполне сама может стать театральной постановкой. Здесь все жанры - трагедия, комедия, оперетта. Есть ведущие актёры. И режиссёр-постановщик Нина Чусова.

Золотые маски здесь, а победители - далеко. От Южно-Сахалинска и Омска до Архангельска и Пскова. Пожалуй, впервые в истории церемонии ведущие стоят спиной к зрительному залу. И там - никого. Публика, номинанты - все онлайн. Пять камер - глаза и уши церемонии.

Из-за пандемии организаторам пришлось от театральности отказаться в пользу функциональности. Все номинанты должны выйти на связь, выступить в своей роли, потому церемония - настоящее иммерсивное действо.

Онлайн-трансляция 26-ой по счету главной театральной премии страны началась ровно в полдень. 9 номинаций. Почти 4 десятка победителей в разных театральных жанрах. 81 спектакль! Хотя бы онлайн, но встретиться! Александр Калягин призвал включить свое творческое воображение - и искать плюсы.

Подробнее смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой и Юлии Богоманшиной

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