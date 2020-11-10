ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Церемония награждения премии "Золотая маска" прошла онлайн

15:26
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Все номинанты вышли на связь

Во вторник в Москве завершился фестиваль "Золотая маска". Впервые церемония награждения прошла онлайн. На сцене театра Станиславского объявляли победителей, но из-за пандемии сам зрительный зал был пуст. Впрочем, он бы и не вместил столько желающих увидеть событие, которые театралы с нетерпением ждут каждый год.

Подготовка к церемонии награждения вполне сама может стать театральной постановкой. Здесь все жанры - трагедия, комедия, оперетта. Есть ведущие актёры. И режиссёр-постановщик Нина Чусова. 

Золотые маски здесь, а победители - далеко. От Южно-Сахалинска и Омска до Архангельска и Пскова. Пожалуй, впервые в истории церемонии ведущие стоят спиной к зрительному залу. И там - никого. Публика, номинанты - все онлайн. Пять камер - глаза и уши церемонии.

Из-за пандемии организаторам пришлось от театральности отказаться в пользу функциональности. Все номинанты должны выйти на связь, выступить в своей роли, потому церемония - настоящее иммерсивное действо. 

Онлайн-трансляция 26-ой по счету главной театральной премии страны началась ровно в полдень. 9 номинаций. Почти 4 десятка победителей в разных театральных жанрах. 81 спектакль! Хотя бы онлайн, но встретиться! Александр Калягин призвал включить свое творческое воображение - и искать плюсы.

Подробнее смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой и Юлии Богоманшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Театральная премия "Золотая маска"
Театральная премия "Золотая маска"
Театральная премия "Золотая маска"
Театральная премия "Золотая маска"
Театральная премия "Золотая маска"
Театральная премия "Золотая маска"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.