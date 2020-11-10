В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостых макак

Малыш пока большую часть времени прячется в густой шерсти своей мамы

В Московском зоопарке в семье вандеру - редких львинохвостых макак - родился детёныш. На прогулку не выходит, а буквально выезжает - на спине матери Жоржетты.

Малыш к ней очень привязан, всё время норовит спрятаться в её густой шерсти. У Жоржетты это уже третий детеныш, так что она занялась воспитанием новорождённого сразу и уверенно. Сейчас пытается приучить его к взрослой пище - даёт пробовать орехи. Но тот любым деликатесам пока предпочитает материнское молоко, передает "ТВ Центр".

Скоро у молодого вандеру появится роскошная грива, а на конце хвоста - пушистая кисточка, почти как у львов. За что этих приматов и прозвали львинохвостыми.

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