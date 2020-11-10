Елена Зеленская рассказала о состоянии мужа

У президента Украины коронавирус

Жена заболевшего коронавирусной инфекцией Владимира Зеленского Елена рассказала, как проходит болезнь у ее мужа. Ранее стало известно, что у президента Украины диагностировали COVID-19.

Зеленская заверила, что ее супруг чувствует себя нормально, но из-за болезни ему пришлось изолироваться. При этом президент Украины продолжает решать рабочие вопросы удаленно, передает РИА Новости.

"Про здоровье президента – все хорошо, он чувствует себя нормально, он изолировался, но продолжает работать", - сообщила Елена Зеленская.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 50,9 миллиона человек, 1,26 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,82 миллиона заболевших, более 31 тысячи пациентов скончались.

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