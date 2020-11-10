Путин надеется на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе

Президент России участвует в заседании Совета глав государств-членов ШОС

В Москве рассчитывают на то, что мир в Нагорном Карабахе установится надолго. Это будет на благо народов Азербайджана и Армении, заявил президент России Владимир Путин.

"Происходящее в Карабахе по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития. Надеюсь, все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении", - сказал российский лидер на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

9 ноября президент России сообщил, что вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном принял заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

В соответствии с принятым документом, армейские подразделения Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. А вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией, будут развернуты российские миротворческие подразделения. Миротворцы уже прибыли в зону конфликта.

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