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"Мы с ним однофамильцы": Конкин отрекся от сына

13:18
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Они не общаются много лет

69-летний Владимир Конкин нелестно отозвался о сыне Ярославе, который рассказал о романе актера с его концертным директором Еленой Переслени.
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Жена Конкина скончалась 10 лет назад от рака. Сын актера сообщил, что заслуженный артист России еще при жизни супруги закрутил роман с Переслени. Якобы из-за этого Конкин "сослал" жену в загородный дом. 

Владимир Конкин уже много лет не общается с сыном. На шоу "Судьба человека" он сказал, что не считает Ярослава своим сыном.

"Ничтожества, которые стали комментировать налево и направо мою жизнь, четвертовать моего директора Елену Игоревну, ее замечательного супруга, повели себя ужасно. Сын стал для меня Иудой - теперь я так его называю. Мы с ним теперь только однофамильцы", - сказал Владимир Конкин. 

Напомним, что в сентябре звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" потерял дочь. София утонула в бассейне. По данным СМИ, Конкин решил продать квартиру, где жила его наследница. 

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