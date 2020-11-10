Кремль: прекращение огня в Карабахе - победа народов Азербайджана и Армении

Главный итог - прекращение кровопролития

Размышления и поздравления одной из сторон конфликта по поводу прекращения огня в Нагорном Карабахе допустимы для политологов. Исходить нужно прежде всего из того, что остановилось кровопролитие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война", - сказал представитель Кремля. Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который ранее поздравил с победой Баку.

Представитель Кремля также пояснил роль российских миротворцев в зоне конфликта. Песков подчеркнул, что их задача – обеспечить отсутствие военных действий. Пресс-секретарь президента напомнил об огромном количестве человеческих жертв с обеих сторон и выразил надежду, что суть договоренностей по Нагорному Карабаху будет должным образом воспринята в Армении.

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