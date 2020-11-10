Теперь заявки принимаются в электронном виде

Сергей Собянин упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей.

Теперь заявки будут приниматься только в электронной форме через официальный сайт мэра Москвы. Лично приходить в центры госуслуг "Мои документы" или отделы социальной защиты больше не нужно. Кроме того, сокращен перечень необходимых документов. Например, справка об обучении в школе потребуется лишь тем ребятам, которые учатся в частных или федеральных учебных заведениях. Факт обучения ребенка в городской школе или колледже будет подтвержден автоматически.

Получить льготный статус многодетной семьи могут родители (усыновители) и дети из семей, в которых родились и (или) воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в школах - 18 лет. Оформление статуса займет не более 10 рабочих дней.

В мэрии подчеркнули, что оформление статуса многодетной семьи в электронном виде не лишает граждан права на получение традиционного бумажного удостоверения. Это можно будет сделать в центрах "Мои документы".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"