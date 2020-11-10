"Квартира за 120 тысяч, няня за 60": Бородина рассказала о периоде безденежья

Ведущей приходилось много работать, чтобы прокормить себя и дочь

Ксения Бородина призналась, что сейчас ее можно "вытащить из дома только за большие деньги". После развода с первым мужем Юрием Будаговым у звезды была напряженная финансовая ситуация.

Телеведущая рассказала, что в тот период жизни у нее практически не было денег, зато присутствовали постоянные страхи о завтрашнем дне. На плечи Ксении легла финансовая ответственность не только за саму себя, но и за маленькую дочь Марусю.

"После развода я снимала квартиру за 120 тысяч рублей, платила няне 60, покупала продукты, вещи нам с Мару. Вся зарплата уходила. Потом я поняла, что мне этого не хватает, и начала гастролировать. В выходные облетала по 2–3 города как диджей", - вспомнила Бородина.

Она добавила, что сейчас не испытывает финансовых сложностей и не берется за мелкие проекты, чтобы подзаработать. Свободное время ведущая предпочитает проводить с семьей или друзьями, передает СтарХит.

Бородина и Будагов поженились в 2008 году и прожили в браке 3 года, у пары родилась дочь Мария. В 2015 году ведущая вновь вышла замуж, ее избранником стал бизнесмен Курбан Омаров. Во втором браке у Ксении родилась дочь Теона.

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