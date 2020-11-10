Депутат МГД Козлов: Проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает активное развитие транспорта

Этот вопрос особенно актуален для новых округов

Депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что в 2021 году столица продолжит активно развивать транспортную систему. По его словам, это один из приоритетов бюджета.

Козлов рассказал, что в следующем году на обновление транспорта выделят 641,3 млрд рублей. Совокупные расходы на транспорт до 2023 года составят 2 трлн 108,5 млрд. В эту сумму заложено приобретение вагонов метро нового поколения, автобусов, трамваев, электробусов, а также строительство новых транспортных объектов: метро, ТПУ, дорог, пешеходных переходов, искусственных сооружений.

Как отметил депутат, транспортный вопрос особенно актуален для Новой Москвы. До 2023 года там построят 77 км дорог, в том числе трассу "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Это важно, учитывая растущую привлекательность новых округов для граждан. Кстати, численность населения ТиНАО уже превысила 500 тыс. человек, сказал Александр Козлов.

"Жилье в новых округах востребовано, поскольку оно дешевле, чем в других округах столицы, при этом отвечает современным стандартам. Многие молодые семьи перебираются в Новую Москву, учитывая, что стабилизируется ситуация и со строительством социальных объектов. И, конечно, все эти жители рассчитывают, что будут хорошие качественные дороги, новый удобный общественный транспорт. Часть транспортных проектов уже реализована, что повысило привлекательность округа. Но нужно и дальше держать темп, поэтому развитие всей транспортной инфраструктуры - для нас безусловный приоритет. Конечно, не стоит забывать и о том, какая у нас большая территория", - цитирует Козлова агентство "Москва".

По словам парламентария, в новых округах создали около 255 тыс. рабочих мест, но многие граждане по-прежнему ездят работать в "старую" Москву.

"Аналогично и жители других округов приезжают работать в ТиНАО, так как многие офисы перебрались сюда из-за доступности аренды, а также в связи с планами в самом ближайшем будущем построить дороги и метро. Переезжая в Новую Москву, люди вкладывали различные ресурсы, просчитывали шаги на будущее, рассчитывали на перспективу. Все они вносят вклад в развитие новых территорий. ТиНАО вообще масштабный инвестиционный проект. Поэтому ожидания и жителей, и бизнеса должны воплощаться в жизнь", - сказал Александр Козлов.

Он подчеркнул, что Москва стала одним из самых привлекательных мегаполисов мира для туризма. В том числе благодаря своей транспортной системе. Ведь туристы могут добираться до достопримечательностей на самых разных видах транспорта.

"Для ТиНАО этот аспект тоже крайне важен: у нас множество замечательных усадеб. Уверен, что транспортная доступность сделает их центрами притяжения, а в те, что нуждаются в реставрации, - вдохнет жизнь", - сказал Козлов.

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