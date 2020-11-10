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На юго-востоке Москвы обрушился горящий ангар

14:02
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Пожар локализован

Пламя с горящего ангара на юго-востоке Москвы перекинулось на стоящие рядом бытовки. Здание ангара обрушилось на площади в 450 квадратных метров, сообщили в экстренных службах.
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Как сообщается, возгорание удалось локализовать на площади в 500 "квадратов".

"Пожар локализован на 500 квадратных метрах", - цитирует представителя экстренных служб агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре, расположенном на 3-м Угрешском проезде. По данным пресс-службы МЧС, пожар был локализован в 13.12 по московскому времени. Из огня спасены 4 человека.

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