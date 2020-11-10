Депутат Мосгордумы Картавцева: Массовая вакцинация - главное оружие в борьбе с пандемией

В столице выделяют немало денег на здравоохранение

Массовая вакцинация россиян является главным способом победить эпидемию коронавирусной инфекции в стране, заявила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. Она отметила, что кампания столичного здравоохранения по вакцинации от коронавирусной инфекции станет одним из главных проектов в 2021 году.

"Пострегистрационные исследования препарата идут успешно и уже заканчиваются, скоро он должен стать доступен для широкого круга москвичей. Массовая вакцинация - это наше главное оружие в борьбе с пандемией. Это способ вернуть жизнь в городе в привычное русло. На прививки против СOVID-19 в проекте бюджета на следующий год планируется выделить порядка 10 млрд рублей", - рассказала парламентарий.

Картавцева подчеркнула, что в следующем году расходы столичного бюджета на государственную программу "Развитие здравоохранения" будут увеличены почти на 12% и превысят 447 миллиардов рублей. Это больше, чем расходы на любую другую программу города.

Депутат отметила, что врачам приходится не только бороться с пандемией, но и продолжать в полном объеме оказывать экстренную и плановую помощь жителям столицы.

"Пандемия показала, что больные хроническими заболеваниями, подвержены рискам в первую очередь. Поэтому поддержка таких горожан остается приоритетом для московской системы здравоохранения - речь идет о людях с онкологическими заболеваниями, а также болезнями сердца и сосудов. Мы видим, что коронавирус переносится особенно тяжело, если есть сопутствующие заболевания. Решения, принятые городом в сфере здравоохранения в последние годы, вывели лечение многих из них на качественно иной уровень", - добавила Картавцева.

Всего проектом бюджета на следующий год предусмотрены 15,6 млрд руб. на программу по обеспечению современными лекарствами онкологических больных и 3 млрд руб. на препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На высокотехнологичную медицинскую помощь с учетом средств ОМС предусмотрено 33 млрд руб., из них 2,6 млрд из бюджета Москвы - на финансирование лучевой терапии. Расходы на обеспечение бесплатными или льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в 2021 году составят 45,7 млрд руб.

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