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Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

14:09
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Регистрация третьего препарата ожидается в ближайшем будущем

Президент России оценил зарегистрированные в России вакцины от коронавируса. Владимир Путин подчеркнул, что оба препарата эффективны и безопасны.
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"В России есть уже две зарегистрированные вакцины. И причем исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны", - заявил российский лидер на саммите ШОС.

Минздрав России зарегистрировал вакцину, разработанную центром имени Гамалеи – "Спутник V", а также препарат от центра "Вектор" - "ЭпиВакКорона". Путин отметил: те, кто вакцинировались, а затем столкнулись с носителем вируса, не заболели – либо же симптомы проявились у них в самом легком виде. Президент напомнил, что скоро в России ожидается регистрация еще одного препарата, передает РИА Новости.

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