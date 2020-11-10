Лукашенко не отдаст Белоруссию "тепленькой"

Президент порассуждал об экономике и коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил "протестунам", что не отдаст страну "тепленькой". Он упомянул о беглых политиках, находящихся в Литве и Польше.

"Наши же "протестуны" и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь "тепленькой". Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь "тепленькой". Мы выстоим. Но будет непросто", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции негативно сказалась на экономике, но сласти страны всячески постараются сохранить текущий уровень жизни населения. Для этого людям и трудовым коллективам надо обеспечить понимание ситуации, считает Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что COVID-19 сейчас из болезни превратился в политический инструмент, передает "СБ. Беларусь сегодня".

"Мир сейчас начали перекраивать, и ковид – это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики?" - сказал Лукашенко.

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