Собянин запретил работу клубов и ресторанов в ночное время

До 15 января

В Москве с 13 ноября по 15 января вводится запрет на работу ночных клубов, ресторанов и кафе в ночное время. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку. Кроме того, мэр столицы рекомендовал заведениям, связанным с обслуживанием граждан, использовать систему чек-инов.

Кроме того, власти столицы ограничили максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Оно не должно превышать 25% общей вместимости зала. Приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых и развлекательных мероприятий с участием зрителей.

Сергей Собянин обратил внимание, что сейчас ограничения вводятся сразу на два месяца - до 15 января. Мэр объяснил это приближающимися новогодними праздниками.

"Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий. Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей", - написал мэр на своем сайте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"