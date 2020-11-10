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Собянин перевел на удаленку студентов вузов и колледжей

14:40
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Ограничения будут действовать до 15 января

Рост заболеваемости коронавирусом в столице продолжается. 9 ноября в Москве было выявлено 6897 случаев заболевания – это антирекорд за весь период пандемии. В этих условиях мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести дополнительные ограничения – и с их помощью разорвать цепочки передачи COVID-19.
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"Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы", - написал Собянин на своем сайте.

Мэр столицы также рекомендует школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, соблюдать домашний режим, а поездки по городу свести к минимуму. Собянин сообщил, что ограничения вводятся с 13 ноября и будут действовать два месяца – до 15 января 2021 года.

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