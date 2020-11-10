В Москве из-за нестабильной ситуации с COVID-19 усилят ограничения

Они будут действовать до 15 января

В Москве вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

Уже с пятницы, 13 ноября, до 15 января студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Такие же решения рекомендуется принять и частным вузам и колледжам. Транспортные карты учащихся временно заблокируют.

В ресторанах, кафе, барах и развлекательных заведениях столицы запрещается обслуживание посетителей в ночное время с 23 часов до 6 утра. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку. Заведениям, связанным с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему чек-инов.

Кроме того, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве. Временно приостановлено проведение выставок, лекций, мастер-классов с участием зрителей.

Также приостановлена детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров и детских комнат в ТРЦ. Развлекательные мероприятия для детей возможны только на открытом воздухе.

Мэр Москвы объяснил, чем вызваны новые ограничения. Доля положительных тестов выросла до 7,5 процентов. К тому же растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца, так как впереди новогодние праздники. Это поможет избавить индустрию отдыха и развлечений от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий. Мэр отметил, что новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой.

"Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей", - заключил Собянин.

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