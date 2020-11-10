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Собянин: "Надеюсь, что новые ограничения по COVID-19 спасут тысячи жизней"

14:55
  • вторник
  • 10 ноября 2020

В городе растет число заболевших

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве может ухудшиться в ближайшие недели, допускает мэр города Сергей Собянин.

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"С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей. Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне", - сказал он.

Мэр отметил, что в столице вновь фиксируется рост числа заболевших. 9 ноября в Москве был поставлен новый антирекорд – 6897 заразившихся. "И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации", - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что новые ограничения являются неприятной мерой, но они могут спасти тысячи жизней и уберечь от коронавируса множество москвичей.

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