Тихановская определилась с принадлежностью Крыма

Она не сразу смогла дать ответ на вопрос
Светлана Тихановская определилась со своей позицией относительно принадлежности Крыма. Об этом она рассказала агентству "Укринформ".
Бывший кандидат в президенты Белоруссии уверенна, что, согласно международному законодательству, полуостров всё-таки является частью Украины, а не России.
"Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - сказала Тихановская.
Она добавила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, поскольку у него, как и у белорусского народа, "будет своя какая-то принципиальная позиция".
Крымский полуостров стал частью Российской Федерации весной 2014 года. Тогда жители Крыма и Севастополя провели референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к России. Руководство России не раз подчеркивало, что полуостров стал российским демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, однако этой позиции придерживаются далеко не все страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"