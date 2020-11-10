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Тихановская определилась с принадлежностью Крыма

15:54
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Она не сразу смогла дать ответ на вопрос

Светлана Тихановская определилась со своей позицией относительно принадлежности Крыма. Об этом она рассказала агентству "Укринформ".
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии уверенна, что, согласно международному законодательству, полуостров всё-таки является частью Украины, а не России.

"Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - сказала Тихановская.

Она добавила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, поскольку у него, как и у белорусского народа, "будет своя какая-то принципиальная позиция".

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации весной 2014 года. Тогда жители Крыма и Севастополя провели референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к России. Руководство России не раз подчеркивало, что полуостров стал российским демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, однако этой позиции придерживаются далеко не все страны.

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Светлана Тихановская
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