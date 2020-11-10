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Московские власти проведут рейды по ночным заведениям

15:13
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Нарушителей ждут штрафы

Ночные развлекательные заведения столицы проверят на соблюдение указа мэра Москвы о приостановке деятельности. Московские власти предупредили о рейдах, которые должны выявить нарушителей.
Собянин запретил работу клубов и ресторанов в ночное время

"Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23 00 до 6 утра. В случае, если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы", — сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в столице. В частности, ресторанам, кафе, барам, клубам и прочим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00. Ограничения будут действовать с 13 ноября до 15 января 2021 года.

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