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В мэрии сообщили об исправной работе приложения "Социальный мониторинг"

15:43
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Технических ошибок за последние месяцы зафиксировано не было

Мобильное приложение "Социальный мониторинг", которое помогает обеспечить соблюдение карантина в Москве, работает исправно. После обновления первой версии приложения технических ошибок зафиксировано не было.

Как заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, приложение "Социальный мониторинг" на свои гаджеты устанавливают порядка 90% москвичей.

"Могу сказать, что именно ошибок технического характера у нас за последние месяцы просто нет", - сказал Лысенко на заседании комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информтехнологиям, где обсуждался проект столичного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (цитата по РИА Новости).

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.

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