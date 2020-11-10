Лоза оценил творчество Рогозина

Творчество главы "Роскосмоса" представили на сайте госкорпорации

Юрий Лоза прокомментировал появление на сайте "Роскосмоса" раздела с песнями Дмитрия Рогозина. По мнению композитора, народное творчество должно приветствоваться.

Лоза похвалил Рогозина за его творчество и отметил, что руководитель "Роскосмоса" - не поэт и не профессионал в области написания текстов для песен.

"Если из народа идет такой творческий порыв – почему это плохо должно быть? Рогозин ведь из народа, он далеко не профессионал. Если человек взял и написал песню, то мы говорим: она вышла из народа. Конечно, надо понимать, что на песни, написанные шахтером, музыканты не будут придумывать музыку, а на стихи руководителя крупной корпорации – будут", - сказал музыкант.

Он добавил, что раньше люди были более творческими и "всегда что-то сочиняли", а сейчас подобное воспринимается как "знаменательное событие", передает Газета.Ru.

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