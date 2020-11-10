Александр Соколовский показал первые фото со свадьбы

На одного холостяка в актерской среде стало меньше

31-летний актер Александр Соколовский женился на своей возлюбленной по имени Светлана.

Соколовский опубликовал в Instagram снимки со свадьбы. Фотосессию молодожены устроили в Подмосковье. По словам актера, свадьба стала одним из самых счастливых моментов в его жизни.

"Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей", - написал Александр Соколовский, добавив, что он словно очутился в сказке.

Александр Соколовский сыграл в таких сериалах, как "Молодежка", "Магомаев", "Гранд". Актер признавался, что в девушках его больше всего привлекают интеллект и эрудированность.

Кроме того, ему всегда нравились заботливые дамы. "Меня покорить едой очень легко, потому что у меня с этим всегда большие сложности, а мне не очень везло на девушек, которые умеют готовить... А еще заботой и стремлением к уюту - я на это ведусь моментально", - цитирует Соколовского "СтарХит".

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