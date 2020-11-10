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Власти Петербурга не исключают ужесточения ограничений из-за коронавируса

15:39
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Больницы пока справляются с потоком заболевших

Больницы Санкт-Петербурга пока справляются с потоком заболевших COVID-19. Однако в Северной столице придется вводить новые ограничения, если в ближайшее время не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил губернатор города Александр Беглов.
В Петербурге выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

"Пока стационары справляются с потоком заболевших петербуржцев, но коечный фонд не бесконечен. Если рост числа заразившихся остановить не удастся, то придется вводить ограничения", - сказал губернатор.

По словам Беглова, город пока "держит удар". Однако ситуация в Петербурге сложная.

Напомним, 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах в столице. В частности, на дистанционное обучение переводятся студенты вузов и колледжей, запрещено обслуживание посетителей в ночное время развлекательным заведениям.

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