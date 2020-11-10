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Президент Эстонии изолировалась после контакта с больным COVID-19

15:55
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Она ответственно отнеслась к мерам безопасности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ей пришлось самоизолироваться после контакта с заболевшим коронавирусом человеком. Карантин продлится до 16 ноября.

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В соцсети Кальюлайд рассказала, что виделась с зараженным в пятницу, 6 ноября, а спустя некоторое время врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

"Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника в соответствии с инструкциями департамента здоровья", - сказала эстонский президент.

На сегодняшний день в Эстонии выявлено 6 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 76 пациентов скончались.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 50,9 миллиона человек, 1,26 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,82 миллиона заболевших, более 31 тысячи пациентов скончались.

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