Меган Маркл поссорилась с мужем и сбежала в Мексику

Герцогиня захотела побыть в одиночестве

В семье принца Гарри и Меган Маркл произошла ссора из-за политических разногласий.

Как оказалось, поводом для выяснения отношений стали президентские выборы в США, передает EG.RU ("Экспресс-газета").

Членам королевской семьи запрещено высказываться о политике, поэтому Гарри всячески пытался остановить свою супругу от агитационных речей в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Однако Меган Маркл такие ограничения не понравились и между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого Гарри заявил, что из-за жизни в США он лишен возможности навещать своих близких. Эта фраза стала последней каплей в чаше терпения герцогини Сассекской. Маркл заявила, что хочет побыть одна и отправилась в Мексику. Когда она вернется, неизвестно, пишет издание New Idea.

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